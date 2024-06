ÖBB suchen Lehrlinge für Technik und Büro in Tirol

Stellen in Tirol noch frei, auch Angebot für Mädchen

In ganz Österreich stehen heuer etwa 650 Ausbildungsplätze in 27 verschiedenen Lehrberufen zur Verfügung. „Die Ausbildungsplätze bei den ÖBB sind äußerst begehrt, und viele davon sind bereits vergeben“, heißt es seitens der Bundesbahnen. Einige Stellen in Tirol sind noch frei. Auch bei jungen Frauen ist die Ausbildung gefragt: „Viele junge Technikerinnen haben sich bereits bewusst für eine Ausbildung bei den ÖBB entschieden. Das Unternehmen will sich hier aber weiter verbessern und gezielt noch mehr junge Frauen für die Bahn begeistert werden.“