50 Jahre Laienbühne aus inbrünstiger Leidenschaft

„Der eingebildete Kranke“ feierte gestern eine ganz besondere Premiere in Eggenburg. Denn zu ihrer Gründung führte die Theatergruppe vor 50 Jahren genau dasselbe Stück auf. In der Zeit weist der Verein eine beeindruckende Bilanz auf: „Rund 60 Stücke wurden an 17 verschiedenen Spielorten mit 207 Personen gespielt. Drei Personen sind seit 49 Jahren mit an Bord“, erzählt Obfrau Elfriede Jordan, die selbst bereits so lange dabei ist. 642 Rollen wurden in diesen 50 Jahren von der Theatergruppe Eggenburg erfolgreich besetzt.