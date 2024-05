Cara Delevingne oben ohne in Pride-Kampagne

„Von queerer Community inspiriert“

„Man lernt dabei etwas über sich selbst. Und ich glaube, was ich zumindest nicht hatte, ist, dass die jungen Leute heute viel mehr so sind, wie sie sind, und dass sie sich für niemanden ändern werden, während ich das Gefühl hatte, dass ich immer so viel Angst hatte oder dass ich nicht so sein wollte, wie ich wirklich war“, so die 31-Jährige, die bis 2020 mit der Schauspielerin Ashley Benson liiert war.