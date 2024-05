Sieben Verletzte bei Crash auf der Pyhrnautobahn

Kurz vor 11 Uhr am Montagabend war ein 51-jähriger Deutscher mit seiner 50-jährigen Frau in einem Mietwagen auf der A9 in Fahrtrichtung Graz unterwegs, als sich die dramatischen Szenen ereigneten. Auf Höhe der Autobahnraststätte Deutschfeistritz dürfte ein Reifen geplatzt sein, und der Pkw geriet ins Schleudern.