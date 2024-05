Bande stahl Felgen aus steirischen Autohäusern

Ganze Bande wurde gefasst

Doch jetzt ist Schluss mit dem Unfug in den Bezirken Hartberg-Fürstenfeld, Weiz und Leibnitz. Die Staatsanwaltschaft Graz erließ einen europäischen Haftbefehl, Anfang April konnten drei Tatverdächtige (30, 32 und 35) bei der Einreise von Ungarn nach Rumänien festgenommen werden. Ein weiterer 20-Jähriger wurde in London gefasst, Ende April dann die Festnahme eines 32-Jährigen in Stockholm.