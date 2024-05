Rostfest in Eisenerz kann 2024 nicht stattfinden

Am Montag gab das Rostfest via Soziale Medien nun aber die nächste Absage bekannt: „Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Trotz intensiver Bemühungen, adäquate Fördergelder zu akquirieren, um das Festival in die Eisenerzer Innenstadt zurückzubringen, konnten die notwendigen finanziellen Mittel nicht in ausreichendem Maße sichergestellt werden“, heißt es.