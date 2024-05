Vierjähriger nach Unfall zur Kinderklinik geflogen

Bei einem Unfall am Freitagmorgen sind in St. Peter am Ottersbach mehrere Leute verletzt worden. Kurz vor 10 Uhr fuhr ein 78-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark im Ortsgebiet Trössing und wollte links auf einen Parkplatz fahren. In diesem Moment kam aber ein Pkw entgegen, es kam zum Zusammenstoß.