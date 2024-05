Fiktives Horrorszenario: „Tierseuche ausgebrochen“

„40 Rinder eines Tiroler Betriebes haben sich mit der hochansteckenden Maul- und Klauenseuche (MKS) infiziert. Eine weitere Ausbreitung des Virus ist nicht auszuschließen“ – So lautete das Szenario der Landesübung Picorna.24. Neben dem fiktiven Übungsteil wurden auch praktische Einheiten auf Herz und Nieren getestet. So wurden in einer Tier-Notversorgungsstelle des Landes im Unterland auch Proben von Tieren genommen und Dekontaminierungen durchgeführt.