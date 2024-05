Selbst der Boss der leisen Töne wurde emotional

Nach dem ersten Sieg im vierten Saisonduell mit Hard ist die Überzeugung, die Top-Sensation zu schaffen, gestiegen. „Wenn das Zusammenspiel Abwehr mit Torhüter Domevscek wieder passt, können wir Hard auch auswärts schlagen!“ So leid es Dicker für Freund und Ex-Kollegen Raschle in dessen Harder Abschieds-Jahr täte. Der erste Finalist in der HLA steht mit Linz schon nach zwei Spielen fest.

Kein Hypo-Spaziergang

Bei den Damen könnte der Meister am Freitag feststehen. Nach dem relativ knappen 25:22 in der Südstadt erwartet Hypo in Atzgersdorf (20.15, live ORF Sport Plus) aber kein „Spaziergang“.