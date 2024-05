Hass auf Autofahrer? Tiroler ging zum Angriff über

65-Jähriger sitzt jetzt in der Justizanstalt

Am Pfingstsonntag brachte der Tiroler das Fass zum Überlaufen. „Der Mann hat zum wiederholten Male Steine auf vorbeifahrende Fahrzeuge auf der Gemeindestraße unter seiner Wohnung geworfen“, berichtet die Polizei. Der 65-Jährige bekam kurz vor 21 Uhr Besuch von den Ordnungshütern. Diese verhafteten ihn und brachten ihn auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Innsbruck.