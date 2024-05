Fahrradstürze forderten in Tirol zwei Verletzte

Jugendlicher stürzte beim Bergabfahren

Am Pfingstsonntag krachte es erneut, diesmal in Stumm im Zillertal. Ein 13-jähriger Radfahrer fuhr gegen 19.15 Uhr die Dristalstraße hinunter in Richtung Obisdorfweg. Dabei kam der Jugendliche selbstverschuldet zu Sturz und erlitt schwere Verletzungen. Auch er wurde von der Rettung ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert.