Kaumberg und Emboscada: Kameradschaft ohne Grenzen

Ausflug ins Landhaus als Höhepunkt

Nach einem ausführlichen Einsatztraining in Kaumberg und Touren durch Niederösterreich und Wien – unter anderem in die Feuerwehrschule Tulln und ins Parlament – begrüßte Landesvize Udo Landbauer die Abordnung aus Lateinamerika und Florianis aus Kaumberg im NÖ-Landhaus in St. Pölten. „Ihr seid ein Vorbild für Zusammenarbeit, Kameradschaft und gemeinsame Ausbildung“, lobte er. Auch Feuerwehr-Landeskommandant Dietmar Fahrafellner zollte der internationalen Kooperation Respekt und meinte: „Wir sind eine Feuerwehr-Familie.“