Rennradlerin knallt gegen Autotür: Schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich am Nachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Gemeindestraße in Buch. Ein 59-jähriger Autolenker hielt auf Höhe eines Hauses an, um seinen Beifahrer (46) aussteigen zu lassen. Gerade als dieser die Tür öffnen wollte, wollte die Rennradfahrerin an dem Wagen vorbeifahren. Die 28-Jährige legte noch eine Vollbremsung ein, konnte aber nicht mehr verhindern, dass sie gegen die Fahrzeugtür krachte.