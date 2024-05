Warum weiße Arztkittel in Graz ausgedient haben

Auf Tour durch den Logistiktunnel

„Ein Spital funktioniert nur so gut, wie die Logistik, die dahintersteckt“, spricht Karlheinz Kornhäusl aus Erfahrung. Der steirische „Oberarzt“ „operierte“ selbst am Grazer LKH West und kennt die Abläufe im Krankenhausbetrieb fast wie seine eigene Westentasche. Zum ersten Mal als Gesundheitslandesrat stieg er am Montag gemeinsam mit der „Krone“ auf einen Elektroschlepper und besichtigte auf vier Rädern die „Stadt unter der Stadt“.