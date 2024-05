Steirerin setzt sich die Harmonika-Krone auf

Die Harmonikawelt im Sturm erobert

Vom 9. bis zum 12. Mai fand heuer die Harmonika WM in Außervillgraten in Osttirol statt. Mit einem fesselnden Auftritt und einer beeindruckenden Leistung hat Klara Mißebner sich den Titel der Weltmeisterin mit nur 16 Jahren erspielt. Vor erst zwei Jahren noch als Junioren-Champion gefeiert, hat Klara dieses Jahr bewiesen, dass sie das Talent und die Entschlossenheit besitzt, um auch in der Erwachsenenklasse ganz oben auf dem Podium zu stehen. Klara beeindruckte sowohl das Publikum als auch die Jury mit ihrem außergewöhnlichen Können und ihrer Ausstrahlung auf der Bühne.