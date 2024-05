Die neue Woche bringt wechselhaftes Wetter

Am Dienstag überwiegen im Westen weiterhin die Wolken. In Richtung Niedere Tauern liegen die Temperaturen maximal bei 16 Grad und es ist mit ein paar Regenschauern zu rechnen. In der nördlichen Obersteiermark und in der Oststeiermark klettern die Temperaturen auf bis zu 22 Grad in Begleitung von Sonnenschein.

Unbeständig geht es weiter

Gegen Wochenmitte wird es dann in der gesamten Steiermark eher unwahrscheinlich, einen Blick auf die Sonne zu erhaschen, die Wolken verdichten sich. Im oberen Murtal und in der Weststeiermark sollte auf Regenschirm und wasserfeste Schuhe nicht vergessen werden, denn die Schauerneigung nimmt hier am stärksten zu. Vom Mariazellerland bis zur Oststeiermark bleibt es trocken. Im Gesäuse und in der Oststeiermark wird es erneut mit bis zu 22 Grad deutlich wärmer als im oberen Murtal mit 17 Grad.