Naturschutzabgabe gibt der Umwelt etwas zurück

Für Projekte, die einen Eingriff in die Natur darstellen und daher eine naturschutzrechtliche Bewilligung oder eine Umweltverträglichkeitsprüfung brauchen, muss man in Tirol seit dem Jahr 1990 eine Naturschutzabgabe bezahlen. Das damit erwirtschaftete Geld fließt anschließend in Projekte zum Erhalt des Lebens- und Naturraumes in unserem Land retour.