Start-up setzt Fokus auf bessere Wundversorgung

Im Gesundheitssektor will ein neues Start-up aus Tirol mitmischen. Gegründet wurde es von Florian Kreidl und nennt sich TiCare Innovations. Vor allem in der Wundversorgung möchte der Geschäftsführer neue Maßstäbe setzen. Der Neo-Unternehmer war selbst mehr als 20 Jahre in die Arbeit mit chronischen Wundpatienten involviert. „Die Vertrautheit mit dem Leidensdruck dieser Patienten treibt mich an, Veränderungen zu bewirken und innovative Lösungen zu entwickeln“, erklärt Kreidl gegenüber der „Tiroler Krone“.