Mann zerrt Beifahrer aus Auto und schlägt zu

Aus dem Drogenmilieu

Wie sich herausstellte, waren alle drei Männer dem Suchtgiftmilieu zuzuordnen. Sie hatten außerdem Anzeichen einer Beeinträchtigung. In weiterer Folge wurde der 35-Jährige und der 24-Jährige in das Krankenhaus nach Hall in Tirol eingeliefert. Dort wurde beim Lenker eine Suchtgift- und Medikamentenbeeinträchtigung festgestellt. Der Führerschein wurde ihm abgenommen, eine Sicherheitsleistung eingehoben.