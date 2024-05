Das verlängerte Wochenende verspricht viel Sonne

Der Mai beglückt uns mit mehreren Gelegenheiten für ein verlängertes Wochenende, das sowohl in der Heimat als auch im Ausland in vollen Zügen genossen werden kann. Diese Woche startet der Feiertags-Marathon mit Christi-Himmelfahrt. Nach den Temperaturextremen in letzter Zeit, stellt sich aber die Frage, ob auch das Wetter mitspielt.

Auf Regen folgt der Sonnenschein

„Am Mittwoch ist es noch sehr unbeständig und weit verbreitet nass. Richtung Koralpe wird gar Starkregen erwartet. Der Tag stellt temperaturtechnisch mit 13 bis 19 Grad auch den Tiefpunkt der Woche dar“, berichtet Ubimet-Meteorologe Steffen Dietz. Passend zum Feiertag kehrt am Donnerstag jedoch der Sonnenschein zurück und die Temperaturen klettern wieder auf bis zu 23 Grad. In der Obersteiermark sollte am Vormittag noch ein Regenschirm eingepackt werden, es ist mit Restwolken und etwas Niederschlag zu rechnen. Ab Nachmittag lockert es auch hier auf und der Regenschirm darf in der gesamten Steiermark gegen die Sonnencreme ausgetauscht werden.