Eine Mega-Party nimmt Rafa gerne „in Kauf“

Gegen 21.50 Uhr bebte der Vorplatz des König-Wilhelm-II-Stadion – tausende Fans waren beim Public-Viewing aus dem Häuschen, weil ihre Truppe im 60 Kilometer entfernten Dordrecht in der 93. Minute den Ausgleich erzielte: Der Punkt fixierte den Aufstieg in Holland Elite-Fußballliga! „Das Gefühl in diesem Moment war unbeschreiblich.“ Was sich am Freitag gegen Mitternacht noch mehr bei Raffael Behounek manifestierte: Bei der Ankunft in Tilburg. „Da ging’s dann richtig, richtig zur Sache!“ Für ihn bis kurz vor drei Uhr . . .