Gamper startet beim Giro mit der Lizenz zum Helfen

Nach 2020 und 2022 nimmt Patrick Gamper am Samstag in Venaria Reale (Kleinstadt in der Nähe von Turin) zum dritten Mal den Giro d’Italia in Angriff: „Nach der ganzen Vorbereitung mit einem dreiwöchigen Höhentraining in Teneriffa wäre es sehr bitter gewesen, das Rennen zu verpassen.“