Feuerwehrfrau rettet mit Tupperboxen die Umwelt

Jede Sekunde zählte

Alexandra Trauner, Feuerwehrfrau aus Stettendorf, war zufällig vor Ort. Als sie auf die Situation aufmerksam wurde, reagierte sie sofort. Im nahen Hofer-Markt kaufte Trauner in Windeseile zwei Plastikboxen, wobei sie von den Angestellten tatkräftig unterstützt und an der Kassa sofort vorgereiht wurde, um nur ja keine Zeit zu verlieren. Außerdem konnte Ölbindemittel an einer benachbarten Tankstelle organisiert werden.