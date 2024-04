Nach Protest: Aus für umstrittenen Straßenumbau

An der geplanten Verkehrsberuhigung der Grillparzerstraße bis zur Maria Theresia-Straße wird sich aber laut Stadler nichts ändern. Wegfallen werde aber nur mehr eine minimale Anzahl an Stellplätzen zur Errichtung eines Umkehrplatzes. Insgesamt werden rund neun Millionen Euro in Volksschule, Kindergarten und Musikschule investiert.