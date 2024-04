Land Tirol sucht wieder den Lehrling des Jahres

Noch bis 5. Mai kann man seine Stimme für einen Lehrling abgeben. Das Online-Voting fließt in die Gesamtbewertung mit ein. Denn bei der „Galanacht der Lehrlinge 2023“ am 23. Mai 2024 im Großen Saal des Landhauses in Innsbruck müssen sich die Lehrlinge auch noch einer Jury stellen. „Am Tiroler Arbeitsmarkt werden Fachkräfte nach wie vor dringend gesucht!“