Innsbruckathlon: Kids stellen sich der Challenge

Wenn sich die Innsbrucker Innenstadt am 28. Juni beim purora Innsbruckathlon zum Hindernisparcours der besonderen Art verwandelt, dürfen auch die Junioren nicht fehlen. Wie bereits im Vorjahr, als Hunderte Jugendliche die rund zwei Kilometer lange Strecke von der Eventarena beim Landestheater in Angriff nahmen, wartet auch in diesem Jahr eine abwechslungsreiche Herausforderung auf alle Kinder von acht bis 15 Jahren. In drei Altersklassen treten die Jung-Athleten elf Hindernissen gegenüber und dürfen sich auf einen aufregenden Adrenalinkick freuen. Auf dem langen Weg bis ins Ziel gilt es, Kletter- und Balancierhürden zu meistern.