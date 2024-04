Brüderpaar hält Tradition in Mariazell am Leben

Vor über 100 Jahren hat Max Eder in Mariazell jene Schlosserei begründet, die heute von seinen Urgroßenkeln Wolfgang und Michael Fisch geführt wird. Die teils riesigen und imposanten Maschinen, die er zwischen 1922 und den 60er-Jahren angeschafft hat, stehen heute noch teilweise im Betrieb. So steht neben der alten Esse (das Feuer wird nur mehr selten angefacht, aber die Unzahl an Zangen verdeutlicht, dass alles bereit ist) das Prunkstück der maschinellen Ausstattung: ein Lufthammer der Firma Joseph Anton Maffei aus München. Die mächtige Maschine steht seit Beginn der Werkstatt an Ort und Stelle. Es handelt sich dabei um einen etwa 2,6 Meter hohen, gusseisernen Koloss, mit einem „Bär“ genannten Schlaghammer, der alleine stolze 80 Kilo wiegt und etwa 30 Tonnen Druck auf die zu formenden Werkstücke ausüben kann.