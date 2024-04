Carmen Bradford und ein Jazzsommer wie damals

Schauen Sie nicht aus dem Fenster. Da, in den Tasten, Saiten und Ventilen der Big Band RTV Slovenija versteckt er sich, der Frühling! Das zart vom Klavier in die Bläser hineinblühende „Emily“ von Bob Florence setzt als Auftakt des von Sigi Feigl geleiteten Ensembles eine Duftmarke in Sachen spielerischer Nuancierung: Feines Knospen gedämpfter Flächen hört man, genauso wie wildes Wuchern eines satten Klangs.