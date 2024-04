Echt praktisch: Die Unterkunft reist gleich mit

Camping boomt! Mit dem besten Ergebnis in 30 Jahren kann die Branche mehr als zuversichtlich in die Zukunft blicken. Zum Start in die neue Saison – seit Mitte April haben in Niederösterreich vielerorts die Campingplätze geöffnet – darf man sich über eine Rekordbilanz freuen. Denn rund 55 Betreiber konnten im Vorjahr 293.000 Nächtigungen verbuchen, das entspricht einem bundesweiten Anteil an Nächtigungen von etwa vier Prozent.