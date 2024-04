Ein wichtiger Punkt in Stripfings Trainerfrage

Die Unterzahl sollte sich noch rächen: Denn bei einer Ecke stand Dornbirns Marceta ohne Bewacher da – und traf zum 2:2 (85.). „Schmerzhaft“, so Sportchef Alex Grünwald, „weil bis zum fragwürdigen Ausschluss waren wir am Drücker.“ Aber: „Man kann viel Positives aus diesem Spiel ziehen.“ Ist damit die Trainersuche erledigt? „Nachdem wir diesmal so performt haben, werden wir so ins nächste Spiel gehen.“ Es war also ein wichtiger Punkt für Stripfing – und das Duo Hart/Satttler.