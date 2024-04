Giants feiern triumphale Rückkehr in den Europacup

Schon vor der Pause alles klar

Jedoch dauerte es bis ins zweite Viertel, ehe die Giants gegen den zehnfacher serbischen Meister erstmals anschreiben konnten. Moritz Koschak fing einen Pass des gegnerischen Quarterbacks ab und spazierte mit dem Eierlaberl in die gegnerische Endzone. Und knappe fünf Minuten später erhöhte Josef Rock mit einem Solo-Lauf den Punktestand der Grazer. So ging es mit einem relativ komfortablen 14:0 in die Halbzeitpause. Kurz vor dieser blieb Corey Fields, der Spielmacher der Serben, verletzt am Boden liegen. Er humpelte vom Feld und konnte nicht weitermachen.