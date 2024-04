Warum das Mostviertel auf Sammeltaxis abfährt

Für VOR-Geschäftsführer Wolfgang Schroll ist es besonders erfreulich, dass nicht nur das Sammeltaxi, sondern auch die dazugehörige App gut ankommt. Mehr als 90 Prozent aller Passagiere buchten über das Smartphone, die durchschnittliche Bewertung liegt bei 4,7 von 5 Punkten. Neben dem Mostviertler Flex sind drei weitere Linien in Maria Anzbach, Felixdorf und Tulln am Start. Die Erfahrungen aus allen vier Regionen werden stetig evaluiert, um diese Lerneffekte künftig auch in anderen Regionen umzusetzen.