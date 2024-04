Marco Ventre lernt die steirische Seele kennen

Schweres Los für die „Musi-Quote“

Für die nächste „Musi“ am 14. und 15. Juni ist die Künstlerbesetzung bereits fix. Vorprogrammiert ist jedoch der nächste Quoten-Knick. Zuletzt hat die kurzfristig angesetzte Übertragung der Handball-EM in ORF 1 der Musikshow quotentechnisch zugesetzt. Ein tragischer Zufall. Doch nun kommt es noch dicker: Mitte Juni muss die „Sommer-Musi“ gegen die Fußball-Euro antreten und das könnte wieder Stammkundschaft kosten. Ein solcher Quoten-Knick lässt sich nicht so leicht wegschminken, wie die ersten Falten im Gesicht des smarten Show-Gastgebers, der an sich keine übertriebene Eitelkeit wahrnimmt. „Botox ist noch nicht das große Thema. Zu groß ist meine Angst vor Injektionsnadeln“.