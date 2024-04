Massiver Stau nach Unfall im Baustellen-Bereich

Am Freritag gegen 13.40 Uhr lenkte ein 30-jähriger Österreicher seinem Pkw auf der Inntalautobahn (A-12) im Gemeindegebiet Völs in Richtung Osten. Hinter dessen Wagen fuhr ein 36-jähriger kuwaitischer Staatsangehöriger mit seinem Motorrad und seiner 28-jährige Begleiterin (ebenfalls aus Kuwait) am Sozius nach.