Wohl zu schnell unterwegs: Pkw überschlug sich

Eine 39-jährige Einheimische war gegen 14.25 Uhr mit ihrem Pkw auf der B 178 von Söll kommend in Richtung Scheffau unterwegs. Bei Kilometer 12 wollte sie in Richtung Kufstein fahren und ordnete sich in die Abbiegespur ein. Vermutlich weil sie zu schnell unterwegs war, verlor sie dabei die Kontrolle über das Fahrzeug.