„Die Kälte ist mir lieber als Pollenflug“

„Das ist ein wunderbarer Tag für mich, aber bei vier Grad und Regen war es für uns alle ein beschissener Tag und für mich einer der härtesten auf dem Rad“, gestand der Spanier Juan Pedro Lopez am Mittwoch in Schwaz nach dem seinem ersten Profisieg auf der dritten Etappe bei der Tour of the Alps. Der 26-Jährige übernahm als Solosieger auch die Gesamtwertung.