Alarmierender Anstieg bei Masern-Fällen in NÖ

Impfung direkt im Bus

Daher startet der NÖ Impfbus wieder seinen Motor. Los geht’s am 22. April ab 8.30 Uhr in Zwettl. Bis 26. April wird in zehn Städten Halt gemacht. „Ab dem neunten Lebensmonat kann geimpft werden. Auffrischungen sind nach drei Monaten vorgesehen“, erklärt Sanitätsdirektorin Regina Klenk. Der Piks im Bus erfolgt ohne Voranmeldung und ist kostenlos. Auch der Impfstatus kann dabei erfragt werden. „E-Card und Impfpass sollten dazu mitgebracht werden“, so Klenk.