Huber neuer Rotkreuz-Kommandant für den Pinzgau

Neben seiner Tätigkeit als Rettungssanitäter und Fahrer im Rettungsdienst hat sich Huber schon bisher in der Ausbildung eingebracht. So arbeitete er viele Jahre als Erste-Hilfe-Lehrbeauftragter und als Abteilungsausbildner in der Bezirksstelle Pinzgau. Zuletzt war er bereits Stellvertreter des bisherigen Bezirksrettungskommandanten Anton Voithofer und konnte sich so ausgezeichnet auf die neue Aufgabe vorbereiten.