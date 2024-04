Schock bei Autofahrern: Sprit um 9,999 Euro?

Diesel, Super und Super + um 9,999 Euro – ganz schön teuer! Das dachten sich auch Autofahrer in Langenrohr im Bezirk Tulln. Gegen 9.30 Uhr fuhren sie die Tullner Straße Richtung Tulln an der Donau entlang, als ihnen die wuchtigen Preise an der Anzeigetafel einer Tankstelle ins Auge sprangen.