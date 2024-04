48 km/h zu schnell: Drogenraser gab Fake-Urin ab

Eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung bemerkte am Samstag gegen 17 Uhr auf der Inntalautobahn in Ampass einen Pkw, der trotz einer 100 km/h-Beschränkung mit stolzen 148 km/h in Richtung Westen unterwegs war. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Raser stellen.