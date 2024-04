Für alle in Tirol, die sich engagieren wollen

Der eine oder andere hat vielleicht schon einmal mit dem Gedanken gespielt, eine Freiwilligentätigkeit aufzunehmen – war sich aber nicht sicher, was das richtige für ihn oder sie ist. In diesem Fall könnte das Grübeln ein baldiges Ende haben: Vom 24. bis 30. April findet in Tirol die Freiwilligenwoche statt, in der Einrichtungen in Tirol ihre Türen öffnen, um die Freiwilligenarbeit, Vereine sowie Institutionen kennenzulernen.