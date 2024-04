„Derby für Arme“um die Nummer eins

Nur, welchen Stellenwert hat das Derby wirklich? Bei den Fans einen sehr hohen, speziell bei jenen der Admira, die mit vier Bussen und zahlreichen Privatautos anreisen werden. Dass beide Vereine zurzeit nur in Liga zwei spielen, dämpft natürlich die Bedeutung. Frenkie Schinkels, einst Spieler und Sportdirektor in St. Pölten, spricht sogar von einem „Derby für Arme“, weil beide Klubs viel wollen, aber nur wenig umsetzen würden. „Vor allem der SKN baut immer wieder Luftschlösser, das letzte hieß Wolfsburg. Auf der Stadionmauer steht in Riesenlettern ,Wir schaffen das’ — ich frage mich nur, was sie damit meinen.“