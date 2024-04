Neue „Perle“ oder Sünde im Grazer UNESCO-Welterbe?

„Wie lässt sich das vereinbaren?“

Nun machen wieder Gerüchte um ein Projekt die Runde, wo sich viele die Frage stellen, wie sich das mit den strengen ASVK-Bestimmungen vereinbaren lässt. Just am Hauptplatz, in dem laut Altstadterhaltungsgesetz als Schutzzone 1 deklarierten Gebiet, wo eben als Teil des UNESCO-Welterbes die strengsten „Spielregeln“ gelten, soll ein Haus umgebaut werden. Es handelt sich dabei um das sogenannte Bürgerhaus „Zum großen Christoph“ (das Fassadenfresko zeigt eben den heiligen Christophorus) aus dem 17. Jahrhundert.