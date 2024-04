Arsenal-Star: „Ich würde in den Krieg ziehen!“

„Ich denke, es ist eine klare Antwort. Ich würde gehen“, so der Arsenal-Profi im Gespräch mit der BBC. Hintergrund der Frage: Die ukrainische Armee hat am Mittwoch das Alter für die Einberufung zum Militärdienst gesenkt. Ab sofort können auch Männer im Alter zwischen 27 und 25 eingezogen werden – also auch der 27-jährige Nationalteamspieler.