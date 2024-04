Mann (32) mit Koks am Steuer und Kindern im Auto

Mit 2,02 Promille am E-Bike

Einen weiteren Unfall in Zusammenhang mit Drogen gab es in der Nacht auf Montag in der Stadt Salzburg. Ein 51-Jähriger krachte gegen 3 Uhr Früh ohne Fremdeinwirkung mit seinem E-Bike und blieb liegen. Eine vorbeifahrende Polizeistreife fand den Mann. Dieser gab an, Alkohol und Suchtgift konsumiert zu haben. Ein Alkotest ergab 2,02 Promille. Auch er wird angezeigt.