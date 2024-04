Tabellenführer Schwaz feiert seine Aufstiegshelden

Die Schwazer Handballer ehren am Samstag beim Heimspiel gegen Bregenz die Aufstiegshelden von 2004. Zur Jubiläumsveranstaltung soll ein Sieg in der Osthalle her, um Platz eins in der HLA-Tabelle abzusichern. Im Grunddurchgang sind noch zwei Runden ausständig.