„Wir befinden uns in einem Schwebezustand“

Jan Schlaudraff zählt zu jener Art von Menschen, die meist entspannt wirken. Zumindest nach außen hin. Was für jemanden, der sich Geschäftsführer Sport beim SKN St. Pölten nennen darf, alles andere als selbstverständlich ist. „Der Verein durchlebt gerade eine herausfordernde Zeit – aber man wächst bekanntlich auch mit Herausforderungen“, meint der Deutsche.

„Mein Engagement in St. Pölten war nie an den VfL geklammert.“

Die Veränderungen in der jüngsten Vergangenheit hinterließen beim Zweitligisten aus der Landeshauptstadt Spuren. Speziell bei seinen Protagonisten. Das Ende der Kooperation mit dem VfL Wolfsburg wurde auch Schlaudraff angekreidet, galt er doch an der Traisen als Statthalter des deutschen Bundesligaklubs. Was der 40-Jährige entschlossen dementiert: „Mein Engagement in St. Pölten war nie an den VfL geklammert.“ Das Nie nimmt man ihm nicht wirklich ab. Fakt ist, dass der ehemalige Bayern-Profi den SKN in den Gesprächen mit Wolfsburg meist allein vertrat.