Waldherr jagt das Erbe des verunglückten Vaters

Ein kurzer Test und eine Besichtigung stand am Donnerstag noch auf dem Plan, dabei kennt der Krumbacher die Strecke eh schon allzu gut: Letztes Jahr feierte Luca im Lavanttal den Sieg in der 2WD-Wertung, in der er später den Staatsmeistertitel verteidigte. „Das Lavanttal liegt mir eigentlich immer“, ist Waldherr überzeugt. Heuer ist aber alles eine Nummer größer: Mit dem allradgetriebenen Citroen C3 Rally2 fährt der 29-Jährige erstmals um den „echten“ Staatsmeistertitel, nach den Plätzen drei (Jänner-Rallye) und zwei (Rebenland) fehlen ihm als Gesamt-Zweiten nur 13 Punkte auf Titelverteidiger Simon Wagner.