Hoffenheim gegen Augsburg – ab 15.30 Uhr LIVE

Hoffenheim hat zuletzt erstmals in dieser Bundesliga-Saison drei Spiele in Folge verloren, am letzten Spieltag allerdings nach großem Kampf erst ganz spät bei Spitzenreiter Leverkusen. Der FC Augsburg ist seit fünf Bundesliga-Spielen ungeschlagen (erst vier Siege, zuletzt 1:1 gegen Köln), nur Leverkusen und Stuttgart aktuell länger.