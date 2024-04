„The Crow“: Erster Trailer des Kultfilm-Remakes!

Mit Bill Skarsgård („John Wick: Kapitel 4“, „Es“) in der Hauptrolle sowie mit FKA twigs („Honey Boy“) und Danny Huston („Wonder Woman“) in weiteren Rollen startet demnächst exklusiv im Kino die lang erwartete moderne filmische Neuinterpretation der bekannten Graphic Novel von James O’Barr in den Kinos. Unter der Regie von Rupert Sanders („Ghost in the Shell“, „Snow White & The Huntsman“) will man dabei, wie der erste Trailer zeigt, vor allem auch dem unverwechselbaren Look des Originals neues Leben einhauchen.